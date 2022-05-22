Боец ММА Штырков пообещал бить Мохнаткина «жестко, но аккуратно»

Российский боец ММА Иван Штырков заявил, что будет действовать жестко, но аккуратно в бою против самбиста Михаила Мохнаткина в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«И я, и Михаил оба не боксеры, а бойцы ММА. Он любит держать соперников на дистанции и пользоваться длинными руками. А я, наоборот, больше некий рубака. Предпочитаю сближаться с противником», — приводит его слова паблик BEST of MMA в соцсети «ВКонтакте».

Штырков назвал предстоящую встречу «столкновением двух антропометрий». По его словам, зрителей ждет классическое противостояние «высокого парня с длинными конечностями и крепыша маленького роста».

Реклама

«Мы, как бойцы ММА, оба идем на небольшую авантюру — выходим по правилам классического бокса. Это будет интересно, потому что бокс — достаточно жесткий вид спорта. А в нашем исполнении это будет похоже на драку, потому что у нас нет классической боксерской базы. Думаю, что это как минимум будет зрелищно. А Мише хочу сказать, что уважаю его как спортсмена и своего оппонента и поэтому обещаю в бою бить жестко, но аккуратно», — уверен Иван Штырков.

Ранее в этот день Мохнаткин заявил, что хотел бы победить Штыркова 27 мая, в День города Санкт-Петербурга, и поздравить с этим праздником всех петербуржцев. Он подчеркнул, что ему будет интересно сразиться в бою по правилам бокса.

18 мая Штырков заявил, что оценивает своего противника исключительно позитивно, так как исходит из его опыта. Штырков настроен серьезно и обещает интересный поединок — оба спортсмена соревнуются с разными тактиками, подходами и техниками.

Вечер бокса в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 27 мая в Омске в хоккейной академии «Авангард». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 27 мая в 22:00 мск и в 1:00 (Омск).

Главным событием вечера станет поединок между российским бойцом Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем. Также на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA.