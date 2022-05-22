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«Известия» публикуют первое видео допроса сдавшихся с «Азовстали»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» появились кадры первого допроса боевиков, сдавшихся в плен с «Азовстали» в Мариуполе.

На записи украинские националисты называют свои имена и звания и рассказывают, откуда они родом.

20 мая российское Министерство обороны сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

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В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что главаря националистической группировки «Азов» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела) Святослава Паламара («Калину») вывезли в специальном бронеавтомобиле.

Позже Минобороны показало выход боевиков и их досмотр военнослужащими ВС РФ. У большинства в ходе досмотра были обнаружены схожие с нацистской символикой татуировки.

Освобождение Мариуполя — один из этапов спецоперации по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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