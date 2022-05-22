«Манчестер Сити» в восьмой раз стал чемпионом Англии по футболу

Футбольный клуб «Манчестер Сити» стал победителем 38-го тура Английской премьер-лиги. Как сообщает «Спорт-Экспресс», команда одержала волевую победу над «Астон Виллой» на стадионе в Манчестере со счетом 3:2.

В составе чемпионов забитыми мячами отметились футболисты Илкай Гюндоган (76-я и 81-я минуты) и Родри (78-я). У «Астон Виллы», которая вела со счетом 2:0, отличились игроки Мэтти Кэш (37-я минута) и Фелипе Коутиньо (69-я).

«Манчестер Сити» стал обладателем почетного трофея уже в восьмой раз и набрал по итогам чемпионата 93 очка. «Ливерпуль» в заключительном туре обыграл «Вулверхэмптон» (3:1) и стал вторым с 92 очками.

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14 мая также сообщалось, что футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл лондонский «Челси» в серии пенальти и в восьмой раз выиграл Кубок Англии по футболу. Финальная встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти закончилась со счетом 6:5 в пользу «Ливерпуля».