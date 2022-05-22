Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Манчестер Сити» в восьмой раз стал чемпионом Англии по футболу
Мир
В Австрии подтвержден первый случай заражения оспой обезьян
Политика
Мединский обвинил Украину в прекращении переговоров с Россией
Мир
Польша призвала Норвегию поделиться доходами от продажи газа с Украиной
Мир
Зеленский намерен наделить граждан Польши особым статусом на Украине
Мир
В Китае указали на невозможность для США восстановить доверие после заморозки активов РФ
Мир
В Финляндии выразили надежду на решение вопроса с Турцией о вступлении в НАТО
Мир
Украина вышла из Соглашения СНГ об увековечении памяти народов в ВОВ
Мир
The Guardian сообщила о стягивании украинских войск к границе с Белоруссией
Мир
Пострадавший при взрыве глава Энергодара находится в реанимации
Мир
Байден призвал всех обеспокоиться из-за распространения оспы обезьян

В Австрии подтвержден первый случай заражения оспой обезьян

0
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Австрии подтвержден первый случай заражения оспой обезьян. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает телеканал ORF.

Оспа невезения: придет ли в Россию «обезьяний» вирус
Насколько высока вероятность новой пандемии из-за редкой инфекции и есть ли от нее лекарство

«Первый случай с подозрением на заражение оспой обезьян в Вене подтвержден», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что получила информацию о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян из 12 неэндемичных государств — участников организации. Кроме того, 28 случаев заболевания пока расследуются.

Реклама

20 мая ВОЗ заявила о планах провести экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Спикеры обсудят меры борьбы с заболеванием, а также вопрос использования вакцин от натуральной оспы для противостояния новой вспышке. Как уточнили в организации, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

За последние дни несколько стран объявили о первых случаях заражения оспой обезьян. Так, министерство здравоохранения Испании сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Также случаи были зафиксированы в Германии, Швеции, Великобритании и США.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе. Как заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, в России нет случаев заражения оспой обезьян.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022