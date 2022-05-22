В Австрии подтвержден первый случай заражения оспой обезьян. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает телеканал ORF.

«Первый случай с подозрением на заражение оспой обезьян в Вене подтвержден», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что получила информацию о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян из 12 неэндемичных государств — участников организации. Кроме того, 28 случаев заболевания пока расследуются.

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20 мая ВОЗ заявила о планах провести экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Спикеры обсудят меры борьбы с заболеванием, а также вопрос использования вакцин от натуральной оспы для противостояния новой вспышке. Как уточнили в организации, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

За последние дни несколько стран объявили о первых случаях заражения оспой обезьян. Так, министерство здравоохранения Испании сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Также случаи были зафиксированы в Германии, Швеции, Великобритании и США.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе. Как заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, в России нет случаев заражения оспой обезьян.