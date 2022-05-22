ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 почти в 70 странах

На фоне снижения тестирований на наличие инфекции COVID-19 рост заболеваемости коронавирусом наблюдается почти в 70 странах мира. Об этом заявил в воскресенье, 22 мая, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

На открывшейся 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве, гендиректор ВОЗ призвал все государства добиться охвата прививками против COVID-19 не менее 70% населения.

«Мы также призываем все страны быть готовыми повторно ввести и адаптировать меры [против распространения COVID-19] в сфере здравоохранения и социальные меры, если это необходимо», — отметил Гебрейесус.

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Он обратил внимание на рост смертности от ковида в Африке, хотя в целом в мире она упала сейчас до самого низкого уровня с марта 2020 года. Как подчеркнул Гебрейесус, коронавирус «преподносил сюрпризы на каждом повороте» и сейчас все еще невозможно «предсказать его путь и его интенсивность».

В России, по данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 4710 случаев заражения COVID-19, таким образом всего с начала пандемии их стало 18 293 450. В свою очередь выздоровели за последние сутки 5814 человек, и всего — 17 688 903 с начала пандемии.

20 мая заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что поскольку COVID-19 все больше становится похож на сезонную инфекцию, всплеск заболевания может прийтись на осень.

В свою очередь директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков 17 мая высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным заболеванием из-за своей высокой патогенности. По его словам, никакие расчеты это не подтверждают, научных данных нет.

19 мая Роспотребнадзор призвал, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, продолжать соблюдать меры профилактики.

В тот же день сообщалось, что ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от коронавирусной инфекции Convidecia производства китайской компании CanSino Biologics. Указывалось, что эффективность новой вакцины против симптоматической формы COVID-19 составляет 64%, против тяжелой формы — 92%.

15 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о наиболее эффективном сочетании вакцин для защиты от коронавируса. По его словам, для лучшей защиты стоит переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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