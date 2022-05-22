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Корреспондент «Известий» показал работу российских саперов на «Азовстали»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные продолжают разминировать комбинат «Азовсталь», подвалы которого уже полностью освобождены от украинских боевиков. Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков в воскресенье, 22 мая, показал, как происходит работа профессиональных саперов.

Специалисты с миноискателями в руках исследуют территорию комбината, где ранее были заблокированы боевики националистической группировки «Азов» (против участников которой в России возбуждены уголовные дела), сантиметр за сантиметром.

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«На заводе установлены противопехотные мины. Личный состав уверенно себя чувствует, производит инженерную разведку. На данный момент за двое суток было уничтожено более 100 взрывоопасных предметов. Работа продолжается», — сообщил военнослужащий ВС РФ с позывным «Бабай».

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По его словам, полное разминирование «Азовстали» займет еще около двух недель, так как при блокировании противника свои мины-ловушки на территории комбината устанавливали и войска РФ. Поэтому, чтобы их все обезвредить, потребуется время.

Накануне Польшаков показал, как последние украинские боевики, находившиеся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Журналист предоставил съемки последней партии боевиков, покинувших территорию завода. Среди них и командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волынский.

21 мая корреспондент «Известий» спустился в подземелье «Азовстали». Корреспондент запечатлел на видео, как выглядят бункеры завода, в которых на протяжении месяца находились сложившие оружие боевики националистической группировки «Азов».

20 мая российское Министерство обороны сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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