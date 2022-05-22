Корреспондент «Известий» показал работу российских саперов на «Азовстали»

Российские военные продолжают разминировать комбинат «Азовсталь», подвалы которого уже полностью освобождены от украинских боевиков. Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков в воскресенье, 22 мая, показал, как происходит работа профессиональных саперов.

Специалисты с миноискателями в руках исследуют территорию комбината, где ранее были заблокированы боевики националистической группировки «Азов» (против участников которой в России возбуждены уголовные дела), сантиметр за сантиметром.

«На заводе установлены противопехотные мины. Личный состав уверенно себя чувствует, производит инженерную разведку. На данный момент за двое суток было уничтожено более 100 взрывоопасных предметов. Работа продолжается», — сообщил военнослужащий ВС РФ с позывным «Бабай».

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По его словам, полное разминирование «Азовстали» займет еще около двух недель, так как при блокировании противника свои мины-ловушки на территории комбината устанавливали и войска РФ. Поэтому, чтобы их все обезвредить, потребуется время.

Накануне Польшаков показал, как последние украинские боевики, находившиеся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Журналист предоставил съемки последней партии боевиков, покинувших территорию завода. Среди них и командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волынский.

21 мая корреспондент «Известий» спустился в подземелье «Азовстали». Корреспондент запечатлел на видео, как выглядят бункеры завода, в которых на протяжении месяца находились сложившие оружие боевики националистической группировки «Азов».

20 мая российское Министерство обороны сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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