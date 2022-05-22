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Боец ММА Мохнаткин назвал главный стимул для победы над Штырковым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Самбист Михаил Мохнаткин назвал главный стимул для победы над бойцом ММА Иваном Штырковым в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Хотелось бы 27 мая в день города Санкт-Петербурга победить и поздравить с этим праздником из Омска всех петербуржцев», — пояснил он.

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Мохнаткин подчеркнул, что ему будет интересно сразиться в бою по правилам бокса. По его словам, бокс — это то с чего начинает каждый боец ММА, так как в самом начале пути постигается боксерская техника. Но при этом боец отметил, что бокс и ММА — совершенно разные дисциплины.

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«Против меня выступит тоже не профессиональный боксер, а боец ММА. В целом мы универсальные люди, можем выступать по всем видам спорта, не включая лыжный спорт. Бокс и ММА — это большая разница. Я последние три месяца поработал с боксерами и понимаю, что они очень отличаются. В ММА работают в основном одиночные, максимум два удара, особенно в тяжелом весе. <...> А в боксе серийная работа приветствуется и очень сильно отличается», — отмечает он.

Боец также поделился мыслями о сопернике. По его словам, от Штыркова «ждать серийной работы не стоит».

«В целом парень сбалансированный, крепкий, здоровый. Наверное, от него ждать какой-то серийной работы не стоит. Тут бокс, немного другая работа. Я думаю, что у него есть своя тактика, у меня — своя. Мы — два ярких проекта в ММА, поэтому всем будет интересно посмотреть», — заключил он.

18 мая Штырков пообещал в бое с Мохнаткиным бить жестко, но аккуратно. Он также подчеркнул, что оценивает своего противника исключительно позитивно, так как исходит из его опыта. Штырков настроен серьезно и обещает интересный поединок — оба спортсмена соревнуются с разными тактиками, подходами и техниками.

Вечер бокса в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 27 мая в Омске в хоккейной академии «Авангард». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 27 мая в 22:00 мск и в 01:00 (Омск).

Главным событием вечера станет поединок между российским бойцом Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем. Также на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA.

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