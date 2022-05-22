В Финляндии выразили надежду на решение вопроса с Турцией о вступлении в НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в воскресенье, 22 мая, заявил о серьезном и оптимистичном настрое по урегулированию разногласий с Турцией по членству в НАТО.

«Несколько дней назад я сказал, что на это уйдет, по меньшей мере, несколько дней. Для осторожности теперь можно сказать, что это дело нескольких недель. Я настроен оптимистично: проблемы решат, но это может занять какое-то время», — сказал он порталу YLE.

Министр заявил, что Финляндия сможет гарантировать Турции, что будет более тщательно отслеживать связи «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной террористической в Турции, с террористами. Однако Хаависто подчеркнул, что Финляндия не может экстрадировать в Турцию лиц, подозреваемых в связях с террористами, в обход закона. По его словам, политические решения не могут влиять на работу судебной системы.

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Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил членство Финляндии и Швеции в альянсе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Турция не может положительно относиться к членству Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока эти страны не продемонстрируют, что они солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, в частности по борьбе с терроризмом.

В тот же день турецкий лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё. Он призвал страны отказаться от поддержки террористов.

19 мая президент Эрдоган заявил представителям НАТО, что Турция будет блокировать решение альянса по вступлению Швеции и Финляндии. Он обосновал свою позицию «недопустимостью присутствия в НАТО террористических организаций».

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

Как указал 14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК.

В России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Так, президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер и выходит за рамки своего географического предназначения, пытаясь таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.