Запашный заявил о необходимости убрать уехавших из РФ артистов из радиоэфиров

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный 22 мая в интервью «Известиям» рассказал о своем отношении к уехавшим из России знаменитостям, многие из которых выступили против спецоперации РФ по защите Донбасса.

По его словам, мнение этих известных людей вообще не заслуживает никакого внимания. Запашный отметил, что в России есть множество артистов, которые сейчас поддерживают страну, выступают перед военными и ездят в Донбасс. Но им уделяется гораздо меньше внимания.

Дрессировщик признался, что его удивило, что многие знаменитости, сбежавшие из России, никуда не пропали из радиоэфиров, их треки по-прежнему в ротации.

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«Я сегодня пока ехал из аэропорта, услышал всех этих певцов по федеральным радиоканалам. Тем самым молодежи наматывается на ус, что такое поведение — нормально, что им за это ничего не будет, что их еще и поощрят этим эфиром на радиостанции. А эти звезды уже убеждены в своей безнаказанности и считают свое мнение единственно правильным. А вот другие звезды и общество должны тоже правильно реагировать. Молчаливое большинство — это неправильная позиция», — резюмировал Запашный.

По мнению директора Цирка на проспекте Вернадского, в подобном «заигрывании в демократию» нет никакого здравого смысла.

«Надо поощрять тех людей, которые не боятся брать на себя вот такую ответственность, ведь сейчас те звезды, деятели культуры, спорта, которые высказали свое мнение за военную операцию, поддержали ее, очень часто чувствуют себя одинокими в том числе», — сказал Запашный.

Запашный также раскритиковал освещавшийся в СМИ визит голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину. По его словам, знаменитость выполняла госзаказ своей страны и дальше Львова никуда не поехала — ни в Донбасс, ни в Мариуполь. Поэтому ее приезду не стоило уделять столько внимания.

Ранее, 22 мая, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в комментарии «Известиям» заявил о предательстве тех артистов, которые уехали за границу и дискредитирует в соцсетях специальную операцию России, занимаясь распространением лжи и фейков. По его словам, усидеть на двух стульях у них не получится.

Накануне российские знаменитости, которые покинули страну после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, собрались вместе на форум в израильском Тель-Авиве для обсуждения будущего, которое ждет отечественную культуру. На вопрос корреспондента «Известий» Виталия Ханина об их возвращении на родину они выразили свое возмущение. В частности, Андрей Макаревич заявил, что сделает это, когда «Россия станет нормальной».

Ранее, 2 мая, известные музыканты прокомментировали решение некоторых артистов отказаться от выступлений в России или вовсе уехать из страны на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Как заявил российский певец Олег Газманов, артисты сейчас должны выступать перед военными, пострадавшими в Донбассе и находящимися в госпиталях.