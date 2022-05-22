В Москве два человека пострадали при столкновении мотоцикла с Maserati
На севере Москвы два человека пострадали при столкновении мотоцикла с Maserati. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла на Волоколамском шоссе. Мотоциклист и его пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии.
Обстоятельства аварии уточняются.
14 мая один человек погиб в результате ДТП с такси и мотоциклом на севере столицы. По данным «Известий», водитель такси пытался повернуть налево, когда в него врезался мотоцикл.
На кадрах, опубликованных столичным дептрансом, видно, что мотоциклист на огромной скорости въехал в бок такси.