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В Москве два человека пострадали при столкновении мотоцикла с Maserati

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На севере Москвы два человека пострадали при столкновении мотоцикла с Maserati. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает РЕН ТВ.

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Отмечается, что авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла на Волоколамском шоссе. Мотоциклист и его пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии.

Обстоятельства аварии уточняются.

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14 мая один человек погиб в результате ДТП с такси и мотоциклом на севере столицы. По данным «Известий», водитель такси пытался повернуть налево, когда в него врезался мотоцикл.

На кадрах, опубликованных столичным дептрансом, видно, что мотоциклист на огромной скорости въехал в бок такси.

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