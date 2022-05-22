Боевики «Азова» при отступлении сжигали дома в Мариуполе

Боевики националистической группировки «Азов», против участников которой в РФ возбуждены уголовные дела, отступая из Мариуполя к заводу «Азовсталь», уничтожали целые дома вместе с жильцами. Об этом рассказал 22 мая «РИА Новости» заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот.

«Бойцы полка «Азов», выжигали прилегающие здания, поджигали квартиры, зачастую с жильцами в доме, чтобы не оставить за собой чистую территорию, где была бы возможность закрепиться нашим вооруженным силам», — рассказал командир.

По его словам, это происходило во время выхода боевиков из прилегающих к заводу районов и жилых массивов. Как отметил профессиональный сапер, сейчас местные жители возвращаются в свои дома и находят погибших родственников.

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20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Как сообщил генерал-майор Игорь Конашенков, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела) и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Ранее в этот же день корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова сообщила, что заместитель командира украинской группировки «Азов» Святослав Паламар («Калина») покинул территорию комбината. По ее информации, с территории комбината вышел и комбат «Азова» Денис Прокопенко с позывным Редис.

Также в пятницу корреспондент «Известий» сообщил, что, по предварительной информации, с предприятия вышел командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей (Волына) Волынский.

Минобороны РФ предложило украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в плен ВС РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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