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Россияне назвали самые нежелательные профессии для будущих мужа и жены

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Опрошенные сервисом по поиску работы Superjob россияне рассказали, на представителях каких профессий они не хотели бы жениться или за каких выходить замуж. Об этом сообщает РБК 22 мая.

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Оказалось, что каждый седьмой опрошенный мужчина никогда бы не женился на сотруднице силовых ведомств. А каждая десятая опрошенная женщина не пошла бы замуж за полицейского или любого другого правоохранителя. Заключать брак с представителями подобных профессий не хотят 14 и 10% мужчин и женщин соответственно.

При этом 21% мужчин и 19% женщин указали при опросе, что не обращают внимания на профессию потенциального партнера, однако могут не одобрять род деятельности избранников, уже находясь в браке.

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Также россияне не хотят брать в жены чиновниц (8%), актрис, моделей, танцовщиц и певиц (7%), а также медработниц и педагогов (6%). 4% опрошенных мужчин заявили, что не вступили бы в брак с продавщицей. Женщины не хотят выходить замуж за дворников (9%), водителей (7%), актеров (6%) и стриптизеров (4%).

Дамы также указали, что они обращают внимание на прибыльность профессии. Как признались респондентки, им нравятся инженеры, менеджеры по продажам, программисты и директора. Мужчин больше всего привлекают женщины, работающие врачами, медсестрами, менеджерами, экономистами и юристами.

Ранее, 4 мая, глава Минтруда Антон Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что порядка 98 тыс. россиян сейчас находятся в простое без работы, еще порядка 110 тыс. — в формате неполной занятости. При этом министр подчеркнул, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной.

До этого, 3 мая, сервис «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые профессии в мае в Москве. В топ вошли зубной техник (до 350 тыс. рублей в частной клинике), экономка (от 300 тыс. рублей) и автослесарь-моторист (до 200 тыс. рублей).

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