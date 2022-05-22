Россияне назвали самые нежелательные профессии для будущих мужа и жены

Опрошенные сервисом по поиску работы Superjob россияне рассказали, на представителях каких профессий они не хотели бы жениться или за каких выходить замуж. Об этом сообщает РБК 22 мая.

Оказалось, что каждый седьмой опрошенный мужчина никогда бы не женился на сотруднице силовых ведомств. А каждая десятая опрошенная женщина не пошла бы замуж за полицейского или любого другого правоохранителя. Заключать брак с представителями подобных профессий не хотят 14 и 10% мужчин и женщин соответственно.

При этом 21% мужчин и 19% женщин указали при опросе, что не обращают внимания на профессию потенциального партнера, однако могут не одобрять род деятельности избранников, уже находясь в браке.

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Также россияне не хотят брать в жены чиновниц (8%), актрис, моделей, танцовщиц и певиц (7%), а также медработниц и педагогов (6%). 4% опрошенных мужчин заявили, что не вступили бы в брак с продавщицей. Женщины не хотят выходить замуж за дворников (9%), водителей (7%), актеров (6%) и стриптизеров (4%).

Дамы также указали, что они обращают внимание на прибыльность профессии. Как признались респондентки, им нравятся инженеры, менеджеры по продажам, программисты и директора. Мужчин больше всего привлекают женщины, работающие врачами, медсестрами, менеджерами, экономистами и юристами.

Ранее, 4 мая, глава Минтруда Антон Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что порядка 98 тыс. россиян сейчас находятся в простое без работы, еще порядка 110 тыс. — в формате неполной занятости. При этом министр подчеркнул, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной.

До этого, 3 мая, сервис «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые профессии в мае в Москве. В топ вошли зубной техник (до 350 тыс. рублей в частной клинике), экономка (от 300 тыс. рублей) и автослесарь-моторист (до 200 тыс. рублей).