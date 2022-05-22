Устроивший стрельбу в ЖК «Спутник» в Подмосковье явился в полицию

Мужчина, устроивший стрельбу в подъезде ЖК «Спутник» в Подмосковье, сам сдался полицейским. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

«Подозреваемый, который устроил стрельбу в подъезде одного из домов, расположенных по улице Липовой рощи, добровольно явился в УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Им оказался местный житель 1986 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результате стрельбы в подъезде пострадал один человек. После оказания медицинской помощи был отпущен.

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Дебошир устроил стрельбу в московском ЖК в Строгино ранее в этот день. Очевидцы сообщали, что он толкал двух девушек в супермаркете и вел себя неадекватно, после чего молодой человек одной из женщин потребовал от него извинений. Злоумышленник достал пистолет и попытался выстрелить в оппонента, но оружие дало осечку. После этого он зашел в подъезд жилого дома и попытался застрелить охранника. Он совершил четыре выстрела.

На место стрельбы прибыли сотрудники правоохранительных органов, они опросили жильцов дома о произошедшем. По некоторым данным, злоумышленник арендует квартиру в ЖК «Спутник». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.