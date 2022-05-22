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Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Путиным

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Фото: ТАСС/БелТА/Андрей Стасевич
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 мая прибыл в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

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«Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня», — сообщил мэр Сочи.

Встреча глав двух государств пройдет 23 мая. Как отметил Копайгородский, проведение подобных встреч в Сочи, где обсуждаются темы укрепления отношений между государствами, дает городу дополнительные возможности для роста и продвижения на международном уровне.

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20 мая в Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии в ходе переговоров 23 мая планируют обсудить развитие отношений двух стран с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также международные вопросы.

16 мая Песков рассказал, что Путин и Лукашенко провели краткую беседу после саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По информации Telegram-канала «Пул Первого», встреча глав государств была без протокольной съемки, за закрытыми дверями. Президенты обсудили три комплекса вопросов и договорились о полноформатной встрече в ближайшее время.

5 мая белорусский лидер назвал Путина своим «старшим братом». Тогда он отметил, что у президента РФ нет более дружественных отношений ни с одним мировым лидером, чем с ним.

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