Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Синоптик предупредил о заморозках в европейской части России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Область около нулевых температур с вероятностью заморозков охватит собой половину европейской части России в ночь на 23 мая. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Считаем градусы: когда в России начали наблюдать за погодой
300 лет назад зародилась отечественная метеорология

«Область около нулевых температур с вероятностью заморозков охватит собой кроме Русского Севера еще и Волго-Вятский регион, Предуралье, Верхнее Поволжье и большую часть областей Центральной России, в том числе и столичный регион, где температура воздуха под утро местами может понизиться до 0…–2», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в Москве до заморозков, скорее всего, не дойдет, ожидаемая минимальная температура воздуха в ночь с 22 на 23 мая в столице составит +1…+3 градуса.

Реклама

«И это, по всей видимости, не последние заморозки в мае: иней на траве может появится еще и среду, 25 мая», — подчеркнул синоптик.

19 мая Тишковец спрогнозировал потепление в Москве в середине следующей недели. По его словам, столбики термометров устремятся к отметке +20 градусов.

Он отметил, что весна окончательно вернет утраченные позиции, после чего «начнется постепенная подготовка к климатическому лету». Обычно оно наступает в столице 28 мая. Именно тогда происходит переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в +15 градусов и выше.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022