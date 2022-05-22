Синоптик предупредил о заморозках в европейской части России

Область около нулевых температур с вероятностью заморозков охватит собой половину европейской части России в ночь на 23 мая. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Область около нулевых температур с вероятностью заморозков охватит собой кроме Русского Севера еще и Волго-Вятский регион, Предуралье, Верхнее Поволжье и большую часть областей Центральной России, в том числе и столичный регион, где температура воздуха под утро местами может понизиться до 0…–2», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в Москве до заморозков, скорее всего, не дойдет, ожидаемая минимальная температура воздуха в ночь с 22 на 23 мая в столице составит +1…+3 градуса.

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«И это, по всей видимости, не последние заморозки в мае: иней на траве может появится еще и среду, 25 мая», — подчеркнул синоптик.

19 мая Тишковец спрогнозировал потепление в Москве в середине следующей недели. По его словам, столбики термометров устремятся к отметке +20 градусов.

Он отметил, что весна окончательно вернет утраченные позиции, после чего «начнется постепенная подготовка к климатическому лету». Обычно оно наступает в столице 28 мая. Именно тогда происходит переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в +15 градусов и выше.