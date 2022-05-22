В Мариуполе заработали общественный транспорт и АЗС

В Мариуполе снова заработали общественный транспорт и заправки. В городе 22 мая побывал корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов.

Местные жители уже пользуются транспортом. Также в городе открылись и автозаправочные станции.

«Это небольшая трудовая победа, несмотря на то что автобусов катастрофически не хватает. Сегодня, 22 мая, на линию вышли 12 автобусов. Позже будут введены еще минимум восемь. Сейчас они проходят техническое обслуживание и текущий ремонт», — рассказал журналистам глава городской администрации Константин Иващенко.

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Он отметил, что в городе будут ходить более 20 автобусов. Топливо на АЗС отпускают без ограничений.

«Одна находится перед въездом в город, другая — на Краснофлотской, а третья — на Седьмом проезде. Думаю, что еще несколько станций откроют», — добавил Иващенко.

Ранее в этот день сообщалось, что в Мариуполе наладили работу четыре больницы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ. Он отмечал, что в городе налаживается мирная жизнь. 20 мая была полностью освобождена территория завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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