У жителей Италии нарастает враждебное отношение к НАТО

В итальянской прессе отметили, что в стране нарастает враждебное отношение к НАТО. Согласно опросам, 56% граждан выступили категорически против вступления Швеции и Финляндии в альянс, передает телеканал «Известия». Также отмечается, что две трети граждан Италии считают, что Западу нужно изменить риторику в отношении РФ. Кроме того, согласно исследованиям, лишь около 25% респондентов считают, что США заняты защитой демократии в Европе, и их число планомерно снижается.

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