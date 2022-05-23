Есть только БиГ

Когда смотришь на экономические и военно-политические карты Европы, взгляд неизменно упирается в белое пятно на Балканах. По этому региону, как правило, часто недостает сведений в различных рейтингах. Его осознанно или нет забывают упоминать в экономико-политических опросах, и, конечно, же он не входит в Евросоюз.

Однако из шести республик бывшей Югославии уже четыре стали членами Североатлантического альянса — Словения, Хорватия, Черногория и Северная Македония. Кольцо вокруг политически пророссийской на общем фоне и военно-нейтральной Сербии смыкается все туже и с началом боевых действий на Украине стремительнее. В одиночку у Белграда не было бы возможности маневра даже в принципе, но сербскому лидеру Александру Вучичу серьезно помогает наличие по соседству еще одной нейтральной по другим причинам страны — Боснии и Герцеговины.

Созданная в результате трехлетней и наиболее кровавой на тот момент со времен Второй мировой войны, эта бывшая югославская республика состоит, по сути, из двух мегаавтономий-энтитетов — Республики Сербский и Мусульмано-хорватской Федерации, а также округа Брчко на северной границе с Хорватией, который по сей день управляется представителем ООН. Страной управляет «совет трех» — президиум Боснии и Герцеговины, куда входят избираемые на выборах каждые четыре года представители сербов, хорватов и бошняков. Нынешний состав президиума — это многолетний лидер сербов Боснии Милорад Додик, избранный в 2018 году наследник сына идеолога исламской Боснии Бакира Изетбеговича Шефик Джаферович и формально представляющий хорватов ветеран хорватско-боснийской политики Желько Комшич.

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Однако еще четыре года назад при оглашении результатов выборов у хорватов, составляющих не более 15% населения республики, возникли большие вопросы к легитимности избрания их формального представителя. Дело в том, что, если сербского представителя могут выбирать только жители Республики Сербской, то остальных двух свободно жители Мусульмано-хорватской Федерации. И если прежде существовало некое джентельменское соглашение, согласно которому мусульмане выбирали своего, а хорваты исключительно своего представителя, то в 2018-м оно было нарушено. И мусульмане, пользуясь численным превосходством, смогли выбрать не только своего, но и хорватского члена президиума. В то время как оригинальный хорватской лидер мнений, председатель партии «Хорватское демократическое содружество» Драган Чович, которому симпатизирует официальный Загреб, оказался вторым и проиграл выборы. С тех пор хорваты выступают за официальное разделение Боснии не на два, а на три энтитета с целью лучшего представительства интересов хорватского народа. Официальный Загреб этому всячески помогает. И вот выдался очередной повод.

Не секрет, что между президентом Хорватии, социал-демократом Зораном Милановичем и правым премьер-министром Андреем Пленковичем достаточно давно пробежала «черная кошка», серьезно испортив и прежде непростые отношения. Теперь каждая внешняя просьба со стороны НАТО или Евросоюза становится поводом для Милановича напомнить о нерешенной проблеме политического представительства соотечественников в соседней Боснии на общеевропейском уровне. Очередная возможность для этого представилась в связи с вероятным вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Воспользовавшись примером Реджепа Тайипа Эрдогана, выдвинувшего свой список условий скандинавским странам, президент Хорватии прямо сказал: мы поддержим это только после изменения политического устройства БиГ и наделения хорватов собственным политическим энтитетом.

Казалось бы, какое отношение вступление в НАТО Швеции с Финляндией имеет к Боснии?

Да самое прямое! Босния до сих пор управляется с участием так называемого Верховного представителя ЕС — внешнего арбитра с самым широким кругом полномочий для предотвращения новой межнациональной розни. Хоть он уже и не признаваем Россией и Белградом, его полномочия распространяются в том числе и на изменение выборного законодательства. Таким образом, если ЕС захочет, у боснийских хорватов появится своя расширенная автономия. И сделать это, по замыслу хорватского президента, надо прямо сейчас: 2 октября в Боснии состоятся всеобщие выборы, к которым хорваты могли бы уже получить де-факто своего представителя. Кстати, похожим образом поступил в свое время Виктор Орбан, наделив избирательным право сотни тысяч венгров Румынии, Словакии, Сербии и Украины — все они стабильно голосуют за него вот уже почти 10 лет.

Вполне вероятно, что Босния и Герцеговина уже давно были бы в Североатлантическом альянсе, если бы не категорическая позиция боснийских сербов и их неформального лидера Милорада Додика, в открытую возражающего против вступления в НАТО страны, которую этот альянс бомбил в первой половине 1990-х. Сейчас, когда президент Сербии Александр Вучич говорит о тяжести западных санкций и колоссальном давлении на Белград в связи с неприсоединением к антироссийским санкциям, он понимает: одной, без Додика и его жесткого сопротивления Западу, Сербии будет еще на порядок тяжелее.

От того, сохранит ли Милорад Додик позиции по итогам выборов и не снимут ли его перед ними по надуманным обвинениям, по большому счету и будет зависеть, вступит ли Босния в НАТО и сможет ли нейтральная Сербия дальше в одиночку противостоять западному давлению по вопросу неприсоединения к антироссийским санкциям.

Автор — директор Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала «Балканист.ру»

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