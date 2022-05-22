Медведев прокомментировал поведение Байдена отрывком сериала о Брежневе

Президенту США Джо Байдену трудно исполнять свои обязанности. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он рассказал, что во время визита Байдена в Южную Корею репортеры спросили, есть ли у него какое-либо послание или сообщение, чтобы передать северокорейскому коллеге.

«В ответ Байден сказал просто Hello, а затем, спустя несколько секунд, добавил: «Это всё... Точка». Трудно ему», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

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Свои слова он сопроводил отрывками из сериала про генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, который шутил про возраст, и подборкой записей публичных выступлений Байдена.

Байден отправился в Южную Корею с визитом 19 мая. На следующий день политик на заводе Samsung в Пхентхэке обратился к своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю, назвав имя бывшего президента страны Мун Чжэ Ина, но сразу исправил ошибку.

16 мая сообщалось, что рейтинг одобрения Байдена упал до очередного минимума: всего 39% американцев одобряют его работу, 56% — недовольны. Уточняется, что исследование проводилось с 5 по 7 мая, а затем с 9 по 10 мая среди тысячи респондентов. Погрешность составляет 3 п.п.

14 мая американский лидер вновь допустил оговорку, выступая на пресс-конференции на саммите Штатов и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Глава Белого дома забылся и назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом США.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.