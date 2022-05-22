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Мэр Энергодара Шевчик пострадал в результате взрыва

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Глава администрации города Энергодар в Запорожской области Украины Андрей Шевчик серьезно пострадал при взрыве и был срочно госпитализирован. Как заявил «РИА Новости» 22 мая источник в экстренных службах, мэр находится в реанимации.

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Известно, что помимо Шевчика пострадали и два его охранника.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что в адрес главы Энергодара неоднократно поступали угрозы от украинской стороны.

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Российские военные в ходе спецоперации по защите Донбасса взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области. В регионе сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря.

4 мая сообщалось, что в городе Энергодар возобновил работу детский сад. Накануне, 3 мая, Шевчик рассказывал, что обстановка в Энергодаре и на Запорожской АЭС спокойная, российские специалисты работают «в полном понимании ситуации» наряду с украинскими коллегами.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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