Генерал ФРГ Вад назвал поставки тяжелого вооружения Украине бессмысленными и опасными

Поставки тяжелого вооружения из Германии на Украину являются бессмысленными и опасными. Такое мнение 22 мая выразил генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, чтобы управлять, например, немецким танком Leopard или боевой машиной пехоты Marder, нужна многолетняя подготовка, которой нет у украинских военных.

20 мая стало известно, что Германия в июле поставит Украине первые 15 зенитных самоходных установок Gepard. Впервые о поставках Украине установок заговорили в конце прошлого месяца. 26 апреля газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что Берлин уже готов доставить эти вооружения в зону боевых действий. Изначально речь шла о 50 единицах техники.

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Однако с тех пор передача техники украинской стороне затягивалась. По данным ряда СМИ, это связано с отсутствием боеприпасов. Швейцария, в которой они производятся, отказывается от экспорта, ссылаясь на нейтралитет в международных конфликтах.

18 мая немецкая газета Welt сообщила, что между украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт состоялся резкий разговор по поставкам оружия Украине из ФРГ. Отмечается, что Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить недостающие боеприпасы для Украины или признать, что тема снята с повестки.

16 мая генерал Вад также предостерег Украину от недооценки армии России. Как отметил экс-военачальник, российская армия весьма сильная и обладает превосходством на земле и в воздухе, ее мощь нельзя не учитывать.

8 мая появилась информация о том, что главу МИД ФРГ Анналену Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга «Зеленых» в немецком городе Вуппертале. По информации газеты Der Spiegel, протестующие обвинили партию в «разжигании войны» и попытке втянуть страну в украинский конфликт.

1 мая стало известно, что жители Германии подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

26 апреля Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран.

МИД РФ с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей. При этом она отметила, что страны продолжают зарабатывать на таких поставках.