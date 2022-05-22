Американские мамы столкнулись с нехваткой детского питания

В супермаркетах США молодые мамы устраивают настоящие битвы за детское питание. Во многих магазинах полки со смесями для детей пустуют. Дефицит продукта вызвали перебои с поставками, передает телеканал «Известия». Также масла в огонь добавляют и запасливые американские родители, скупающие весь имеющийся товар.

«Посмотрите на это! Посмотрите на эти банки у нее! А посмотрите на все эти пустые полки!»

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На то детское питание, которое есть в магазинах, цены поднялись на 40%. И всё из-за рекордной инфляции в США, к которой привел энергетический кризис. Подорожание отразилось абсолютно на всех товарах. Что касается топлива, цены на американских заправках перевалили за $4,5 за 1 галлон — это более 3,7 л. Однако некоторые станции решили, что и этого мало, и установили свою стоимость.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.