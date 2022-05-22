Байден призвал всех обеспокоиться из-за распространения оспы обезьян

Президент США Джо Байден призвал весь мир обеспокоиться из-за распространения оспы обезьян.

«Мы усердно работаем над этим, чтобы понять, что нам делать», — передает Reuters слова американского лидера, произнесенные им во время общения с журналистами.

Кроме того, президент Соединенных Штатов отметил, что представители американского минздрава рассматривают и анализируют сейчас возможные методы лечения и вакцины.

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Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая встречается преимущественно в отдаленных районах в центре и на западе Африки. «Газета.Ru» подчеркивает, что инкубационный период оспы обезьян обычно составляет 7–14 дней. Сообщается, что симптомы вируса менее тяжелые, чем у натуральной оспы. Сюда относятся лихорадка, мышечные боли, озноб, происходит увеличение лимфатических узлов. После этого лицо покрывается сыпью, как при ветрянке или сифилисе. Болезнь сопровождает пациента от двух до четырех недель. Преимущественно вирусную инфекцию на данный момент переносят мужчины, которые ранее имели половые контакты с другими мужчинами.

Последовательность генома из образца, который был взят в Португалии, показала близкую связь вируса оспы обезьян с завезенными случаями из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур в 2018 и 2019 годах.

21 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила информацию о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян среди людей. Отмечается, что никто от инфекции не скончался.

В России на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания, отметили в Роспотребнадзоре 19 мая.

20 мая ВОЗ заявила о планах провести экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян в Европе. Примечательно, что мероприятие может посетить директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Эксперты обсудят меры борьбы с заболеванием, а также вопрос использования вакцин от натуральный оспы для противостояния новой вспышке.

Кроме того, в пятницу сообщалось о 23 новых положительных ПЦР-тестах в Испании, которые показали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян, всего там болеют как минимум 30 человек. Один случай подтвердился в ФРГ, в Австралии у первого, предположительно заболевшего, человека точный диагноз пока устанавливается, а в штате Массачусетс США первого заболевшего госпитализировали, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Помимо этого случаи заражения людей выявлены в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Канаде, Нидерландах, Швейцарии.

В Роспотребнадзоре в этот же день заявили об отсутствии специальной вакцины от оспы обезьян, но в качестве защиты можно поставить прививку против классической оспы.

19 мая Роспотребнадзор отметил, что риск завоза инфекции в РФ оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе. Также в ведомстве упомянули о прививке против классической оспы в качестве защиты. Отсутствие случаев заражения в РФ 21 мая подтвердил и глава Минздрава России Михаил Мурашко.