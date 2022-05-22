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Магазины сети L’Occitane заработали в Москве под новым названием

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Фото: соцсети
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Магазины косметики французской сети L'Occitane возобновили работу в московских торговых центрах под новой вывеской. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

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Так, в ТЦ «Океания» в Москве магазин открылся под названием «Л'Окситан». Название марки стало писаться кириллицей, при этом фирменные цвета бренда и оформление бутиков остались без изменений.

О закрытии всех магазинов и интернет-продаж в России L'Occitane сообщила в апреле. Отмечалось, что в целях поддержки российских сотрудников им продолжают выплачивать зарплату.

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20 мая сообщалось, что магазины Zara могут возобновить работу в РФ под другим брендом. Как рассказал источник на потребительском рынке «Известиям», он будет созвучен с реальным названием. Компания рассматривает возможность возврата к торговле, но через партнера в РФ или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо.

На следующий день стало известно, что магазины Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, ранее принадлежащие российскому подразделению польской компании LPP SA, начинают свою работу в России и будут открываться с постепенной заменой прежних вывесок на временные с новыми логотипами.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России в связи с началом Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Так, о своем уходе из России объявили парфюмерно-косметические компании L'Oreal и Estee Lauder.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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