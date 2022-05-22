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На Украине продлили военное положение на три месяца

Парламент Украины продлил на три месяца военное положение
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Верховная рада Украины продлила срок военного положения в стране еще на 90 суток — до 23 августа 2022 года. Об этом 22 мая сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Росгвардия уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины в ЛНР. Спецоперация в Донбассе 22 мая
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По его словам, за соответствующий законопроект проголосовали 320 народных депутатов.

Накануне сообщалось, что жители Украины составили петицию об отмене запрета на выезд из страны военнообязанных мужчин. Она за три дня собрала достаточное количество голосов (более 25 тыс.) для ее рассмотрения украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Авторы петиции просят главу государства отменить запрет на выезд с территории страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы гражданами Украины. Кроме того, они просят во время мобилизации в первую очередь призывать добровольцев, а также ужесточить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения.

18 мая Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине после 24 мая.

Украинский президент уже объявлял военное положение 24 февраля, в день начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Позднее он подписал закон о продлении срока действия военного положения до 24 мая.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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