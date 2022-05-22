Кириенко заявил о сплотившей 10 млн человек платформе «Россия — страна возможностей»

За первые четыре года существования платформы «Россия — страна возможностей» к проектам автономной некоммерческой организации присоединились свыше 10 млн человек. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко «Известиям» 22 мая в день рождения проекта.

По словам Кириенко, четыре года — достаточно небольшой, «детский возраст» для существования платформы.

«А с другой стороны, понимая, сколько уже сделано, этого бы хватило на десятилетие, потому что более 10 млн человек прошли через конкурсы платформы «Россия — страна возможностей», — рассказал Сергей Кириенко.

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При этом он подчеркнул, что судьба этих людей изменилась, потому что не только победители, но и те, кто «набрался смелости, сделали свой выбор в жизни, сделали свой шаг и подали заявку, попробовали себя».

«Они получили новых друзей, систему обратной связи. Их жизнь уже поменялась. И они стали увереннее себя чувствовать, поверили в себя, по-другому стали относиться и к себе, и к своей собственной судьбе», — добавил первый замглавы администрации президента.

22 мая исполняется ровно четыре года со дня подписания президентом России Владимиром Путиным указа «О создании АНО «Россия — страна возможностей». Организация занимается развитием платформы, объединяющей 26 проектов, среди которых есть конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» и многое другое.

16 мая сообщалось, что в Москве на площадке студии Российского общества «Знание» для школьников Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прошла презентация конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». Гостями встречи стали более 500 представителей ДНР и ЛНР — школьников, студентов колледжей и педагогов.

Также 12 мая стало известно, что суперфинал четвертого сезона конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», состоится 26–29 мая 2022 года в Гостином дворе в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в четверг, 12 мая.