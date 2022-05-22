Попытку танкистов ВСУ отбить утраченное село в ДНР сняли с коптера

Два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке пехоты начали контратаку, пытаясь вернуть позиции в селе Новоселовка Вторая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры боя, снятые с коптера, показал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 22 мая.

Командир взвода 100-й бригады Народной милиции ДНР с позывным Зенит рассказал о попытке танкистов отбить утраченное село.

«Вторую Новоселовку освободила 100-я бригада совместно с батальоном «Сомали». «Сомали» заходили первыми. Один из взводов поддерживал их. Там основной успех сделала артиллерия», — заявил он.

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По его словам, один из украинских танков был подбит противотанковой пушкой «Рапира» 100-й бригады.

«После чего второй танк ретировался, а пехота, которая вместе с танками была, она оттянулась», — рассказал Зенит.

Боец пояснил, что члены экипажа подбитого танка сбежали.

17 мая штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале сообщил, что группировка войск ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила и установила полный контроль над 185 населенными пунктами, включая Новоселовку Вторую.

11 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР) совместно с бойцами российского спецподразделения «Ахмат» взяли под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка в ЛНР. Также был освобожден пороховой завод «Заря».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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