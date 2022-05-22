Боец ДНР рассказал, как ВСУ пытались на танках отбить село и сбежали

Боец ДНР рассказал, как ВСУ пытались на танках отбить село и сбежали

2022-05-22 14:32:41

2022-05-22 14:32:41

2022-05-22 14:32:41

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