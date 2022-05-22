Военкор «Известий» показал работу связистов в ЛНР

Связисты Росгвардии обеспечивают связь по защищенным линиям для разных соединений. О своей работе на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) связисты рассказали съемочной группе «Известий» 22 мая.

«Одними из первых приступаем, одними из последних заканчиваем, чтобы постоянно подразделения и тактические группы находились на связи. Работа важна, сами понимаете, что в разных условиях приходится выполнять задачи», — рассказал один из связистов Росгвардии.

Он пояснил, что для выполнения задач у них имеется вся необходимая техника.

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«В тактическом звене мы используем командно-штабные машины. Для работы на переднем крае они все на бронебазе — это либо «Тигр», либо БТР. У нас имеется радиосвязь», — заявил связист.

3 апреля в Минобороны рассказали, что в ходе спецоперации России по защите Донбасса российские военные связисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и подразделениями, от их работы зависит успех управления войсками.

Как пояснила оператор станции связи Екатерина Кудрявская, связисты лично контролируют качество связи, следят за исправностью аппаратуры, постоянно связываются с радистами подразделений. По ее словам, работать приходится в круглосуточном режиме, справиться с бессонными ночами помогают хорошо организованные смены и специальная подготовка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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