Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Военкор «Известий» показал работу связистов в ЛНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Связисты Росгвардии обеспечивают связь по защищенным линиям для разных соединений. О своей работе на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) связисты рассказали съемочной группе «Известий» 22 мая.

«Одними из первых приступаем, одними из последних заканчиваем, чтобы постоянно подразделения и тактические группы находились на связи. Работа важна, сами понимаете, что в разных условиях приходится выполнять задачи», — рассказал один из связистов Росгвардии.

Росгвардия уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины в ЛНР. Спецоперация в Донбассе 22 мая
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Он пояснил, что для выполнения задач у них имеется вся необходимая техника.

Реклама

«В тактическом звене мы используем командно-штабные машины. Для работы на переднем крае они все на бронебазе — это либо «Тигр», либо БТР. У нас имеется радиосвязь», — заявил связист.

3 апреля в Минобороны рассказали, что в ходе спецоперации России по защите Донбасса российские военные связисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и подразделениями, от их работы зависит успех управления войсками.

Как пояснила оператор станции связи Екатерина Кудрявская, связисты лично контролируют качество связи, следят за исправностью аппаратуры, постоянно связываются с радистами подразделений. По ее словам, работать приходится в круглосуточном режиме, справиться с бессонными ночами помогают хорошо организованные смены и специальная подготовка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022