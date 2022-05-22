Реклама
Прямой эфир

Диетолог назвала три самых вредных популярных салата у россиян

0
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оливье, селедка под шубой и мимоза являются самыми вредными среди популярных салатов у россиян. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Пища для ума: что не стоит есть на завтрак
Список худших утренних блюд возглавляют сладкие хлопья

«Оливье, наверное, самый популярный в России салат. Он является самым вредным, потому что в него добавляется майонез. Второе — там совмещаются горошек, бобовые, крахмалистые, плюс чаще всего его делают с колбасой. Большое количество соли и все вместе — получается сумасшедшая углеводная бомба с большим количеством калорий. К этому идет еще гарнир, мясо. Это сумасшедший рацион. Для одного приема пищи это очень много», — рассказала она в беседе с URA.RU.

Диетолог отметила, что не менее вредным салатом является селедка под шубой, так как 90% людей его делают с майонезом, в котором большое количество добавок соли и сахара. По ее словам, людям, склонным к отекам и проблемам с почками, этот салат противопоказан, потому что в нем смешиваются разные продукты, которые часто бывают аллергенными.

Реклама

«Третий салат — мимоза. Наверное, все майонезные салаты — самые популярные у россиян», — добавила она.

Писарева рассказала, что любой салат можно сделать менее вредным, если колбасу заменить на куриное филе, майонез — на йогуртовый соус или оливковое масло, а яйца — на авокадо.

20 декабря прошлого года диетолог Маргарита Королева рассказала, что салаты должны состоять всего из трех-пяти ингредиентов. По словам эксперта, в качестве заправки может быть нерафинированное растительное масло, сок лимона или сок кислых ягод. Королева посоветовала подавать на стол несложные салаты из свежих овощей и без майонеза.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022