Диетолог назвала три самых вредных популярных салата у россиян

Оливье, селедка под шубой и мимоза являются самыми вредными среди популярных салатов у россиян. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

«Оливье, наверное, самый популярный в России салат. Он является самым вредным, потому что в него добавляется майонез. Второе — там совмещаются горошек, бобовые, крахмалистые, плюс чаще всего его делают с колбасой. Большое количество соли и все вместе — получается сумасшедшая углеводная бомба с большим количеством калорий. К этому идет еще гарнир, мясо. Это сумасшедший рацион. Для одного приема пищи это очень много», — рассказала она в беседе с URA.RU.

Диетолог отметила, что не менее вредным салатом является селедка под шубой, так как 90% людей его делают с майонезом, в котором большое количество добавок соли и сахара. По ее словам, людям, склонным к отекам и проблемам с почками, этот салат противопоказан, потому что в нем смешиваются разные продукты, которые часто бывают аллергенными.

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«Третий салат — мимоза. Наверное, все майонезные салаты — самые популярные у россиян», — добавила она.

Писарева рассказала, что любой салат можно сделать менее вредным, если колбасу заменить на куриное филе, майонез — на йогуртовый соус или оливковое масло, а яйца — на авокадо.

20 декабря прошлого года диетолог Маргарита Королева рассказала, что салаты должны состоять всего из трех-пяти ингредиентов. По словам эксперта, в качестве заправки может быть нерафинированное растительное масло, сок лимона или сок кислых ягод. Королева посоветовала подавать на стол несложные салаты из свежих овощей и без майонеза.