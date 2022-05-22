Сочувствующие Москве жители Еревана пришли к посольству России

Жители Армении пришли к посольству России в Ереване, чтобы выразить сочувствие РФ в связи с ситуацией на Украине. Как сообщает 22 мая «РИА Новости», с собой люди принесли бело-сине-красные российские триколоры.

Известно, что напротив них стоят единичные сторонники украинских националистов, которые ранее объявили о проведении аналогичного митинга у здания посольства, но в поддержку сдавшихся в плен в Мариуполе боевиков из националистической группировки «Азов» (против участников которой в РФ возбуждены уголовные дела).

В настоящее время стороны стоят друг напротив друга, их разделяет кордон полиции. Малочисленные приверженцы украинских националистов тихо стоят в стороне.

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