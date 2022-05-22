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Пострадавший при взрыве глава Энергодара находится в реанимации

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Фото: t.me/vrogov
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Пострадавший при взрыве глава администрации города Энергодар в Запорожской области Украины Андрей Шевчик находится в реанимации. Об этом 22 мая «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах.

«Был взрыв, в результате глава городской администрации находится в реанимации, других подробностей пока нет», — сказал собеседник агентства.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. По данным источника ТАСС, помимо Шевчика, пострадали два его охранника. Кроме того, сообщалось, что в адрес главы Энергодара от украинской стороны неоднократно поступали угрозы.

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