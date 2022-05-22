Жилой район Донецка пострадал от обстрела ВСУ

Один из снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал во дворе жилого дома в Донецке (ДНР).

В результате пострадал Куйбышевский район города. В домах выбило окна, из-за чего пострадали местные жители. Кроме того, во дворе повалены деревья и повреждены машины.

Ранее в этот день украинские военные открыли огонь по городу Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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