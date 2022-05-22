Момент начала конфликта со стрельбой в ЖК «Спутник» попал на видео

Момент начала конфликта со стрельбой в ЖК «Спутник» в Строгино попал на видео.

Ранее в магазине у мужчины произошел конфликт с двумя девушками. На кадрах видно, как он стоит у кассы и расплачивается за продукты.

На выходе из супермаркета к мужчине подошел молодой человек одной из девушек, они стали о чем-то говорить. По всей видимости, мужчину попросили принести извинения, но вместо этого он сильно толкнул молодого человека, а затем достал пистолет.

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Пьяный дебошир устроил стрельбу в московском ЖК в Строгино ранее в этот день. Очевидцы сообщали, что он толкал двух девушек в супермаркете и вел себя неадекватно, после чего молодой человек одной из женщин потребовал от него извинений. Дебошир достал пистолет и попытался выстрелить в оппонента, но оружие дало осечку. После этого он зашел в подъезд жилого дома и попытался застрелить охранника. Он совершил четыре выстрела. О состоянии охранника пока не сообщается.

На место стрельбы прибыли сотрудники правоохранительных органов, они опросили жильцов дома о произошедшем. По некоторым данным, злоумышленник арендует квартиру в ЖК «Спутник». В настоящий момент его местонахождение устанавливается. В отношении него возбуждено уголовное дело.