ВОЗ заявила об увеличении числа подтвержденных случаев заражений оспой обезьян до 92

На сегодняшний день известно о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и еще 28 предполагаемых. Как проинформировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 мая, сообщения о зараженных пациентах поступили из 12 стран, которые при этом не являются эндемичными.

Как пояснили в организации, связь между заражением и поездкой заразившихся в регион, где оспа обезьян является эндемической болезнью, не установлена.

«Согласно имеющейся сейчас информации, в основном случаи были выявлены среди мужчин, имевших секс с мужчинами и обратившихся в учреждения первичной медицинской помощи и клиники сексуального здоровья», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

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Медицинские специалисты по распространению инфекций подчеркнули, что выявление заболевания у людей, которые не посещали эндемичные страны, является «в высшей степени необычным событием». Заражение происходит при тесном физическом контакте между больными и здоровыми людьми.

Известно, что секвенирование генома из взятого в Португалии биологического образца у пациента с таким заболеванием указывает на его тесную связь со случаями заражения 2018 и 2019 годов, когда инфекция оспы обезьян была завезена из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур.

В ВОЗ уточнили, что коэффициент летальности в случае инфицирования оспой обезьян составляет от 1 до 10%. Специальных препаратов или вакцины нет, однако прививка от натуральной оспы является профилактикой развития этого заболевания, пишет «Газета.Ru».

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов 22 мая заявил, что эпидемиологам на фоне распространения по всему миру оспы обезьян стоит задуматься о возобновлении прививок от натуральной оспы.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил об отсутствии случаев оспы обезьян в России. При этом министр уточнил, что в стране есть медикаментозная терапия этого заболевания и она в медицинских организациях присутствует.

20 мая ВОЗ заявила о планах провести экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян в Европе. Мероприятие может посетить директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Эксперты обсудят меры борьбы с заболеванием, а также вопрос использования вакцин от натуральный оспы для противостояния новой вспышке.

Кроме того, 20 мая сообщалось о 23 новых положительных ПЦР-тестах в Испании, которые показали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян, всего там болеют как минимум 30 человек. Один случай подтвердился в ФРГ, в Австралии у первого предположительно заболевшего человека точный диагноз пока устанавливается, а в штате Массачусетс США первого заболевшего госпитализировали, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Помимо этого, случаи заражения людей выявлены в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Канаде, Нидерландах, Швейцарии.

В ВОЗ напоминают, что оспа обезьян является эндемической в Бенине, Габоне, Гане, Демократической Республике Конго, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Нигерии, Республике Конго, Сьерра-Леоне, Центрально-Африканской Республике и Южном Судане.