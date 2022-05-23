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События недели: жара в Сибири, королева в метро и русские наряды в Каннах

Что произошло в мире в последние дни
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Жители Багдада во время сильнейшей за последнее время песчаной бури в Ираке
Фото: REUTERS/Ahmed Saad
На Ирак обрушилась сильнейшая за последнее время песчаная буря. Освобождение «Азовстали», русские наряды в Каннах и другие значимые события недели - в фотогалерее «Известий»
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Новый премьер министр Франции Элизабет Борн во время церемонии вступления в должность
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Во Франции вступила в должность новый премьер министр Элизабет Борн
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В Китае продолжается локдаун из-за вспышки коронавируса
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
В Китае продолжается локдаун из-за вспышки коронавируса
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Рабочие расстилают красную ковровую дорожку во время подготовки к открытию 75-го Каннского кинофестиваля
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
В Каннах стартовал 75-й международный кинофестиваль. Оргкомитет решил, что в этом году не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством
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Королева Великобритании Елизавета II появилась на публике, посетив лондонскую станцию метро Паддингтон
Фото: RUTERS/Toby Melville
Королева Великобритании Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96 лет, появилась на публике - она побывала на станции метро «Паддингтон»
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Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона «Азов» выехал с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
После двухмесячной осады украинские военнослужащие и боевики националистического батальона «Азов» сдались а плен и покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе
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Военнослужащие инженерно-саперного отделения МВД ЛНР несут извлеченную из земли хвостовую часть РСЗО «Ураган» в поселке Казачья Лопань в Харьковской области
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Саперы МВД ЛНР разминируют освобожденные территории Харьковской области
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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписывает заявку на вступление страны в НАТО
Фото: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/via REUTERS
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписала заявку на вступление страны в НАТО
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Весенняя посевная кукурузы на полях сельскохозяйственного предприятия в Свердловской области
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
В Свердловской области продолжается весенняя посевная кукурузы
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Актриса Фредерик Бель на красной дорожке на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Актриса Фредерик Бель и еще несколько кинодив вышли на красную дорожку в Каннах в нарядах от российского дизайнера Юлии Яниной
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Сотрудник поливает тяньшанского (белокоготного) медведя по кличке Памир в парке флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске. Аномальная жара с превышением климатической среднегодовой нормы более чем на 10 градусов установилась на обширной территории юга и центра Сибири
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Из-за аномальных температур с превышением более чем на 10 градусов в Сибири страдают животные - в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» тяньшанского медведя по кличке Памир охлаждают водой из шланга
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На Шри-Ланке продолжаются протесты и столкновения с полицией, вызванные тяжелейшим экономическим кризисом за последнее время
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
На Шри-Ланке продолжаются протесты и столкновения с полицией, вызванные тяжелейшим экономическим кризисом
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Сотрудница музея осматривает работу Кандинского В.В. «Импровизация» (№217. Серый овал. 1917) после распаковки картин из коллекции авангарда, которые вернулись с выставки в Южной Корее
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
С выставки в Южной Корее после задержек из-за нарушений авиасообщения благополучно вернулись картины российских авангардистов, в том числе Кандинского, Малевича, Гончаровой, Родченко
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На Сицилии пробудился вулкан Этна
Фото: REUTERS/Antonio Parrinello
На Сицилии пробудился вулкан Этна
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Запуск ракеты Atlas-5 с космическим кораблем Boeing «Starliner» к МКС с космодрома на мысе Канаверал
Фото: REUTERS/Steve Nesius
С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета Atlas-5 с космическим кораблем Boeing «Starliner», который отправился к МКС
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Подготовка троллейбуса к выходу на линию в одном из депо Херсона
Фото: РИА Новости
В освобожденном Херсоне постепенно налаживается мирная жизнь, возобновляется работа общественного транспорта
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Участники всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ на дистанции в Москве
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В выходные десятки тысяч россиян из 85 регионов приняли участие в полумарафоне ЗаБег.РФ
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Несмотря на договоренности о переходе в испанский «Реал Мадрид», Килиан Мбаппе подписал контракт с ПСЖ еще на 3 года
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Несмотря на договоренности о переходе в испанский «Реал Мадрид», нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе подписал контракт с французским клубом еще на 3 года
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Спортсменка сборной России по синхронному плаванию во время выступления на фестивале синхронного плавания «Завораживающая красота» во дворце спорта «Динамо» в Москве
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
В московском дворце спорта «Динамо» прошел фестиваль синхронного плавания «Завораживающая красота»
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Выход из тоннеля на территории комбината «Азовсталь», из которого в прошедшие дни выходили украинские военнослужащие и боевики нацбатальона «Азов», сдававшиеся в плен
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Последние украинские военнослужащие и боевики нацбатальона «Азов», остававшиеся на «Азовстали», вышли через этот тоннель и сдались в плен
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