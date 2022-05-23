События недели: жара в Сибири, королева в метро и русские наряды в Каннах
События недели: жара в Сибири, королева в метро и русские наряды в Каннах
2022-05-22 13:22:34
2022-05-22 13:22:34
2022-05-22 13:22:34
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Что произошло в мире в последние дни
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Фото: REUTERS/Ahmed Saad
На Ирак обрушилась сильнейшая за последнее время песчаная буря. Освобождение «Азовстали», русские наряды в Каннах и другие значимые события недели - в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Во Франции вступила в должность новый премьер министр Элизабет Борн
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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
В Китае продолжается локдаун из-за вспышки коронавируса
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Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
В Каннах стартовал 75-й международный кинофестиваль. Оргкомитет решил, что в этом году не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством
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Фото: RUTERS/Toby Melville
Королева Великобритании Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96 лет, появилась на публике - она побывала на станции метро «Паддингтон»
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
После двухмесячной осады украинские военнослужащие и боевики националистического батальона «Азов» сдались а плен и покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Саперы МВД ЛНР разминируют освобожденные территории Харьковской области
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Фото: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/via REUTERS
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписала заявку на вступление страны в НАТО
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
В Свердловской области продолжается весенняя посевная кукурузы
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Актриса Фредерик Бель и еще несколько кинодив вышли на красную дорожку в Каннах в нарядах от российского дизайнера Юлии Яниной
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Из-за аномальных температур с превышением более чем на 10 градусов в Сибири страдают животные - в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» тяньшанского медведя по кличке Памир охлаждают водой из шланга
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
На Шри-Ланке продолжаются протесты и столкновения с полицией, вызванные тяжелейшим экономическим кризисом
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
С выставки в Южной Корее после задержек из-за нарушений авиасообщения благополучно вернулись картины российских авангардистов, в том числе Кандинского, Малевича, Гончаровой, Родченко
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Фото: REUTERS/Antonio Parrinello
На Сицилии пробудился вулкан Этна
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Фото: REUTERS/Steve Nesius
С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета Atlas-5 с космическим кораблем Boeing «Starliner», который отправился к МКС
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Фото: РИА Новости
В освобожденном Херсоне постепенно налаживается мирная жизнь, возобновляется работа общественного транспорта
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В выходные десятки тысяч россиян из 85 регионов приняли участие в полумарафоне ЗаБег.РФ
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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Несмотря на договоренности о переходе в испанский «Реал Мадрид», нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе подписал контракт с французским клубом еще на 3 года
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
В московском дворце спорта «Динамо» прошел фестиваль синхронного плавания «Завораживающая красота»
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Последние украинские военнослужащие и боевики нацбатальона «Азов», остававшиеся на «Азовстали», вышли через этот тоннель и сдались в плен
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