Пять компаний КНР могут приостановить участие в «Арктик СПГ-2»

Минимум пять компаний Китая могут перестать строить модули для проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» до конца мая, уведомляет 22 мая издание South China Morning Post со ссылкой на источник.

Источник из китайской компании Bomesc Offshore Engineering, которая несет ответственность за строительство 10 модулей для проекта, заявил изданию, что окончательного решения пока нет. Сообщается, что компания остается «в тесном контакте с вовлеченными сторонами», поскольку ситуация «меняется каждый день».

«Арктик СПГ-2» — это второй крупнотоннажный проект «Новатэка» по производству сжиженного природного газа после «Ямала СПГ», подчеркивает «Газета.Ru».

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Отмечается, что созданием модулей для «Арктик СПГ-2» занимаются такие китайские компании, как Bomesc Offshore Engineering, Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan.

11 мая стало известно, что Болгария договорилась с США о поставках сжиженного природного газа. Отмечалось, что реальные поставки «начнутся с июня по ценам ниже, чем у «Газпрома». Однако цену за газ, который Болгария будет приобретать у США, не раскрыли.

27 апреля стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях. В этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. По его словам, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость из-за блокировки российских резервов странами Запада.

28 марта вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны «Большой семерки» отказались оплачивать газ российскими рублями. По его словам, государства — члены альянса готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа. Он заявил, что платежи в рублях за энергоносители неприемлемы и власти ФРГ намерены призывать компании не выполнять данное требование Москвы. После сообщалось, что часть европейских компаний открыла рублевые счета.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию России.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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