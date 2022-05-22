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Дипломат Корчунов заявил о превращении Арктики в интернациональный театр военных действий

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Превращение Арктического региона в интернациональный театр военных действий становится очень тревожной тенденцией. Об этом заявил 22 мая председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

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Корчунов заявил о возрастающей международной военной активности и деятельности в высоких широтах, комментируя вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

«Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение Арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить», — цитирует посла «РИА Новости».

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Дипломат заметил, что Швеция и Финляндия традиционно придерживались политики неприсоединения к военным союзам, чем долгое время создавали прочную основу для поддержания мира и стабильности в высоких широтах.

«Потенциально присоединение этих стран к НАТО вряд ли будет способствовать достижению этой цели», — резюмировал Корчунов.

19 мая президент США Джо Байден заявил, что Швеция и Финляндия соответствуют всем критериям членства в Североатлантическом альянсе. Он подчеркнул, что наличие двух новых членов НАТО на Крайнем Севере повысит безопасность альянса и углубит сотрудничество в сфере безопасности.

Накануне Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара проинформировала НАТО о решении сказать «нет» вступлению этих стран в блок.

Как указал 14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

18 мая президент Хорватии Зоран Миланович также высказался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он заявил о намерении проинструктировать постпреда Хорватии при НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО до того момента, пока не будет решен вопрос реформирования избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

13 мая военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» отметил, что России придется принимать меры, чтобы обеспечить безопасность территорий на границе с Финляндией в связи с ее предстоящим вступлением в НАТО: в частности, это касается и Балтийского моря.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

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