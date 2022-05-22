В Мариуполе налажена работа четырех больниц

В Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) налажена работа четырех больниц. Об этом 22 мая сообщил мэр города Константин Иващенко.

«На данный момент работают четыре больницы и медицинские учреждения первой ступени», — сказал он журналистам.

Однако мэр добавил, что сейчас учреждения здравоохранения испытывают нехватку сотрудников.

Реклама

12 мая в министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что в Мариуполе возобновлена подача электричества на первые социальные объекты. Среди подключенных объектов — больница скорой помощи, станция скорой помощи, дерматовенерологический диспансер, а также административные здания местных энергопредприятий.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ. Он отмечал, что в городе налаживается мирная жизнь. 20 мая была полностью освобождена территория завода «Азовсталь» в Мариуполе.

В конце марта корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин снял с коптера улицы Мариуполя. На кадрах, сделанных с высоты птичьего полета, видны масштабы разрушения — большинство домов повреждено снарядами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»