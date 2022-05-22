Гендиректор «Зенита» подтвердил уход Дзюбы из клуба

Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев 22 мая прокомментировал уход форварда Артема Дзюбы из клуба.

«Прощание — не инсценировка. Ждите заявление от клуба», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

Ранее в этот день Дзюба выложил в Telegram-канале ролик, в котором объявил об уходе из «Зенита».

Реклама

5 мая бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что Дзюба интересен «Црвене Звезде» из Белграда и турецкому «Фенербахче». Позже представители сербского клуба подтвердили интерес к российскому нападающему, пишет «Газета.Ru».

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Футболист покинет команду на правах свободного агента, его контракт истекает в конце июня 2022 года.