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МО РФ сообщило об уничтожении 11 украинских беспилотников за сутки

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Фото: РИА Новости
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Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили более десяти украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 22 мая сообщили в Минобороны России.

«…сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Курахово, Гусельское Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Русская Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха и Петровское Харьковской области», — сказано в сообщении.

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Также стало известно, что авиация РФ за сутки поразила три пункта управления противника, склад с боеприпасами и 26 районов сосредоточения сил и военной техники.

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«Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники», — пояснили в ведомстве.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль ДНР и Нырково ЛНР.

Кроме того, в районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО «Град», а также украинская станция РЭБ «Буковель» в районе населенного пункта Анновка Николаевской области», — добавили в Минобороны РФ.

Накануне сообщалось, что российскими средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новоалександровка Херсонской области. Еще один украинский самолет Су-25 также сбит истребительной авиацией в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Белицкое ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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