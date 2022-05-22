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Глава КНШ ВС США Милли: риск международного конфликта с участием России и Китая возрос

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Риск международного конфликта с участием России и Китая растет. Об этом заявил глава комитета национальных штабов (КНШ) вооруженных сил США Марк Милли, передает издание Los Angeles Times 21 мая.

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«Мир, в который вас направляют, имеет потенциал к серьезному международному конфликту между великими державами. И этот потенциал увеличивается, а не уменьшается», — сказал он в ходе выступления перед выпускниками Вест-Поинтской академии.

Милли также отметил, что Америка больше не является неоспоримой мировой державой, так как ее господство испытывают Россия, Китай и Северная Корея, а также нестабильность и терроризм на Ближнем Востоке и в Африке.

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19 мая председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что принесение в жертву безопасности одной страны для достижения безопасности другой лишь создает новые противоречия и риски.

16 мая первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев выразил мнение, что США не оставляют надежду создать вокруг России и Китая ореол стран-изгоев.

5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что президент РФ Владимир Путин не хочет прямого конфликта с НАТО. Он также заявил, что применение ядерного оружия неприемлемо, потому что оно способно уничтожить всю планету.

22 апреля глава МИД России Сергей Лавров отметил несостоятельность и недоговороспособность Запада, которые становятся всё более очевидными для всех регионов мира. По словам дипломата, в мировом пространстве встал вопрос об осуществлении объективных процессов в единстве с «прихотями Запада» и его преимущественным влиянием в контексте продвижения концепции глобализации для дальнейшего злоупотребления положением в международных делах.

20 апреля директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут «зазоры» в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

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