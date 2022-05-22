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Девушка на BMW устроила смертельное ДТП в Санкт-Петербурге

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Фото: соцсети
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В Санкт-Петербурге 20-летняя девушка на BMW сбила четырех пешеходов и протаранила три машины.

ДТП случилось вечером в субботу, 21 мая, на Волхонском шоссе.

По предварительной информации, девушка при повороте направо во время выезда со второстепенной дороги не справилась с управлением и вылетела на обочину.

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По информации «Известий», 71-летняя пенсионерка от полученных травм погибла на месте. Еще три человека, среди которых подросток, госпитализированы.

Девушка задержана, возбуждено уголовное дело.

18 мая Госавтоинспекция Москвы сообщила об аварии на востоке столицы, унесшей жизнь трехлетнего мальчика. Малыш гулял со своими бабушкой и дедушкой, когда случайно оказался на проезжей части, где на него наехала «Газель».

13 мая по факту смертельного ДТП в Красногорском округе Московской области полицейские возбудили уголовное дело. На 2-м км дороги Глухово–Николо-Урюпино иномарка сбила молодого человека 2000 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он скончался на месте. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

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