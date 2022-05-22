Подростки нашли схрон ВСУ рядом с интернатом в Херсоне и передали российским военным

Рядом с одним из интернатов Херсона подростки обнаружили схрон с оружием украинских бойцов, после чего показали находку российским военным.

«Нашли в подвале рядом с интернатом гранаты, четыре обоймы, вещи и два автомата. И еще были документы. Всё в гаражах лежало в черном пакете. Мы перепрятали в подвале», — рассказал один из ребят «РИА Новости».

В схроне также был найден военный билет украинского солдата.

Реклама

18 мая пресс-служба Росгварди сообщила, что военнослужащими ведомства на территории Харьковской области было обнаружено несколько тайников украинских боевиков с оружием, боеприпасами, документами и продовольствием.

До этого, 3 мая, бойцы Росгвардии также обнаружили крупный схрон украинских националистов с западным оружием. Так, были найдены два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета.

5 апреля на Украине сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из домов несколько тысяч боеприпасов различного калибра, которые принадлежали боевикам территориальной обороны. Населенный пункт не назывался. Вместе с патронами и гранатами спецназовцы выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»