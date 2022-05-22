Министры торговли стран АТЭС не смогли согласовать итоговое заявление

Министры торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по итогам форума не согласовали итоговое заявление. Об этом 22 мая журналистам сообщил представитель делегации РФ.

«Российская делегация подтверждает, что финальное заявление министров торговли АТЭС не было принято, вместе с тем отметим, что прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС», — отметил он.

При этом ранее в этот день источник «Известий», участвующий в форуме АТЭС, заявил, что Австралия, Япония, Новая Зеландия, США и Канада не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС.

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Источник уточнил, что Таиланд, Россия и большинство делегаций стран АТЭС до последнего пытались согласовать текст финального заявления. Было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки.

Собеседник издания отметил, что совместное заявление министров не было согласовано на фоне деструктивного решения ряда западных экономик политизировать АТЭС.

Двухдневная встреча министров торговли 21 страны — участницы АТЭС открылась в Бангкоке накануне.

Тогда официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт рассказал, что представители пяти стран покинули зал заседаний во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. По сведениям МИД Таиланда, зал покинули представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Затем российская делегация покинула встречу министров торговли АТЭС во время доклада представителей США.

Этот саммит АТЭС впервые за три года проводится в очном формате в связи с ослаблением ограничений из-за коронавируса. На повестке дня продвижение торговли и инвестиций после пандемии COVID-19.