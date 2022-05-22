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Швейцария сняла санкции с компании «Еврохим»

СМИ: Швейцария сняла санкции с «Еврохима» после ухода Мельниченко из совета директоров
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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Швейцария сняла санкции с международного производителя удобрений, компании «Еврохим», после того как Андрей Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров. Об этом 22 мая сообщила газета Tages Anzeiger со ссылкой на письмо замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации.

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По информации издания, новым бенефициаром компании стала жена предпринимателя Александра Мельниченко.

Теперь у SECO нет доказательств, что компания «принадлежит или контролируется лицом, которое находится под санкциями». Это не оставляет оснований для продолжения действия ограничений, сказано в письме.

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10 апреля стало известно, что литовский завод Lifosa по производству фосфорных удобрений в Литве прекратил работу, пишет «Газета.Ru». Литовское предприятие является дочерним для российского завода «Еврохим».

9 марта Евросоюз обнародовал обновленный санкционный список, в который были включены 14 бизнесменов и члены их семей, в том числе Андрей Мельниченко. После этого он вышел из совета директоров «Еврохима» и из числа бенефициаров компании.

Западные страны стали усиливать санкции в отношении России и Белоруссии в связи со специальной операцией по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, начатой 24 февраля российскими военными по приказу президента РФ Владимира Путина.

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