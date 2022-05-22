Швейцария сняла санкции с компании «Еврохим»

Швейцария сняла санкции с международного производителя удобрений, компании «Еврохим», после того как Андрей Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров. Об этом 22 мая сообщила газета Tages Anzeiger со ссылкой на письмо замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации.

По информации издания, новым бенефициаром компании стала жена предпринимателя Александра Мельниченко.

Теперь у SECO нет доказательств, что компания «принадлежит или контролируется лицом, которое находится под санкциями». Это не оставляет оснований для продолжения действия ограничений, сказано в письме.

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10 апреля стало известно, что литовский завод Lifosa по производству фосфорных удобрений в Литве прекратил работу, пишет «Газета.Ru». Литовское предприятие является дочерним для российского завода «Еврохим».

9 марта Евросоюз обнародовал обновленный санкционный список, в который были включены 14 бизнесменов и члены их семей, в том числе Андрей Мельниченко. После этого он вышел из совета директоров «Еврохима» и из числа бенефициаров компании.

Западные страны стали усиливать санкции в отношении России и Белоруссии в связи со специальной операцией по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, начатой 24 февраля российскими военными по приказу президента РФ Владимира Путина.

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