Глава КНШ ВС США Милли заявил, что риск конфликта между мировыми державами возрос
Риск серьезного конфликта между великими державами увеличился. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли во время своего выступления в Вест-Пойнтской академии.
«Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Российской Федерацией и Китаем. Каждая из этих (стран. — Ред.) располагает значительным военным потенциалом и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах», — приводит слова Милли издание Los Angeles Times в субботу, 21 мая.
Соединенные Штаты, в свою очередь, вступают в мир, который становится всё более нестабильным с перспективой «серьезного международного конфликта», подчеркивает «Газета.Ru», опираясь на мнение Милли.
«Этот потенциал (международного конфликта. — Ред.) растет, а не снижается», — сказал глава Комитета начштабов ВС Штатов.
Милли обратил внимание также на то, что США отныне не носят статус неоспоримой мировой державы, поскольку их величие испытывают РФ, Китай и Северная Корея, кроме того, нестабильность и терроризм на Ближнем Востоке и в Африке.
5 мая белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин не хочет прямого конфликта с НАТО. Кроме того, им было сказано, что использование ядерного оружия неприемлемо, так как оно уничтожит Землю.
10 мая сенатор Алексей Пушков отметил, что риск противостояний с использованием ядерного оружия растет из-за отказа западных государств от многополярного мира. Также он подчеркнул, что нужно быть готовым к новым геополитическим потрясениям в ближайшее время, которые завязаны на острой конкуренции и «подогреваемых идеологически разногласиях». Двумя днями ранее сенатор поделился прогнозами китайских аналитиков на первую половину XXI века, которая обещает быть «высококонфликтной» на фоне попыток Запада прогнуть мир «под себя».