Риск серьезного конфликта между великими державами увеличился. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли во время своего выступления в Вест-Пойнтской академии.

«Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Российской Федерацией и Китаем. Каждая из этих (стран. — Ред.) располагает значительным военным потенциалом и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах», — приводит слова Милли издание Los Angeles Times в субботу, 21 мая.

Соединенные Штаты, в свою очередь, вступают в мир, который становится всё более нестабильным с перспективой «серьезного международного конфликта», подчеркивает «Газета.Ru», опираясь на мнение Милли.

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«Этот потенциал (международного конфликта. — Ред.) растет, а не снижается», — сказал глава Комитета начштабов ВС Штатов.

Милли обратил внимание также на то, что США отныне не носят статус неоспоримой мировой державы, поскольку их величие испытывают РФ, Китай и Северная Корея, кроме того, нестабильность и терроризм на Ближнем Востоке и в Африке.

5 мая белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин не хочет прямого конфликта с НАТО. Кроме того, им было сказано, что использование ядерного оружия неприемлемо, так как оно уничтожит Землю.

10 мая сенатор Алексей Пушков отметил, что риск противостояний с использованием ядерного оружия растет из-за отказа западных государств от многополярного мира. Также он подчеркнул, что нужно быть готовым к новым геополитическим потрясениям в ближайшее время, которые завязаны на острой конкуренции и «подогреваемых идеологически разногласиях». Двумя днями ранее сенатор поделился прогнозами китайских аналитиков на первую половину XXI века, которая обещает быть «высококонфликтной» на фоне попыток Запада прогнуть мир «под себя».