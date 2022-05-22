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Корреспондент «Известий» показал разрушенный националистами храм в Попасной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Снаряд украинских националистов попал в Никольский храм в Попасной. Корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин побывал в Луганской Народной Республике (ЛНР), где и находится разрушенный храм.

От храма остались стены и колокольня. Иконы, алтарная часть храма, мебель окна и крыша — разрушены.

«Всё внутри разрушено, кровли нет. Это было прямое попадание снаряда [ВСУ]», — передает Полторанин.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин сообщил, что над городом Рубежное ЛНР снова кружат дроны боевиков Украины. Националисты со стороны Приволья с помощью дронов корректируют огонь, после чего стреляют из «Градов». Об этом журналисту рассказали местные жители.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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