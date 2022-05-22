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Украинские военные выпустили девять снарядов по Первомайску в ЛНР

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Первомайск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Украинские военные открыли огонь по городу Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 22 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05:00 с направления н. п. Горское по н. п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (девять снарядов)», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

19 мая сообщалось, что боевики Украины за сутки два раза обстреляли Первомайск, двое гражданских ранены. Также повреждены четыре дома. Обстрелы велись из артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм, всего выпущено девять снарядов.

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17 мая Вооруженные силы Украины три раза обстреляли Первомайск. В результате был поврежден жилой дом.

В тот же день в СЦКК ЛНР проинформировали об обстреле украинской армией поселка Молодежное. Всего украинские силовики выпустили пять снарядов, повреждения получил жилой дом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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