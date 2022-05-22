Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

The Hill рассказала об опасности дальнейшего расширения НАТО для Европы

0
НАТО
Фото: REUTERS/Rafael Henrique
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расширение НАТО дестабилизирует Европу, затянет ситуацию вокруг Украины и значительно увеличит риск глобального ядерного конфликта. Такое мнение 21 мая выразила обозреватель газеты The Hill Диана Олбаум.

Балтийский гамбит: чем решила пожертвовать Финляндия ради членства в НАТО
За выбор властей граждане этой страны могут заплатить дважды

«Стремление унизить (президента РФ Владимира. — Ред.) Путина и укрепить глобальное военное господство США недальновидно и опасно. Это создает риск эскалации, расширения и затягивания [конфликта вокруг Украины]. Это значительно повысит вероятность обмена ядерными ударами, который легко может перерасти в глобальный холокост», — предупреждает Олбаум.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может не защитить Европу, а дестабилизировать ее, констатирует обозреватель.

Реклама

«Ни одна из стран не сталкивалась с серьезной угрозой со стороны России до этого кризиса, но оружейное богатство, которое неизбежно станет результатом их присоединения к НАТО, может побудить Россию дать отпор», — замечает она.

Решение возникшего кризиса Олбаум видит не в продолжении нынешней политики по расширению НАТО, а в создании новой архитектуры безопасности и экономических институтов, в которые необходимо включать в том числе и Россию.

Европе нужна не перекройка границ времен холодной войны и расширение присутствия НАТО, а новая архитектура безопасности и экономических институтов, к которым со временем могут присоединиться все европейские страны, включая Россию, подытожила Олбаум.

17 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин не хочет прямого конфликта с НАТО. Он также заявил, что применение ядерного оружия неприемлемо, потому что оно способно уничтожить всю планету. В тот же день заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин рассказал, что Запад, по сути, ведет подготовку к ведению военных действий на восточном направлении. По его словам, в близости границ РФ и Белоруссии уже сегодня находятся силы НАТО. Он отметил, что Североатлантический альянс вдвое нарастил силы в Восточной Европе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022