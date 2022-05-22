The Hill рассказала об опасности дальнейшего расширения НАТО для Европы

Расширение НАТО дестабилизирует Европу, затянет ситуацию вокруг Украины и значительно увеличит риск глобального ядерного конфликта. Такое мнение 21 мая выразила обозреватель газеты The Hill Диана Олбаум.

«Стремление унизить (президента РФ Владимира. — Ред.) Путина и укрепить глобальное военное господство США недальновидно и опасно. Это создает риск эскалации, расширения и затягивания [конфликта вокруг Украины]. Это значительно повысит вероятность обмена ядерными ударами, который легко может перерасти в глобальный холокост», — предупреждает Олбаум.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может не защитить Европу, а дестабилизировать ее, констатирует обозреватель.

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«Ни одна из стран не сталкивалась с серьезной угрозой со стороны России до этого кризиса, но оружейное богатство, которое неизбежно станет результатом их присоединения к НАТО, может побудить Россию дать отпор», — замечает она.

Решение возникшего кризиса Олбаум видит не в продолжении нынешней политики по расширению НАТО, а в создании новой архитектуры безопасности и экономических институтов, в которые необходимо включать в том числе и Россию.

Европе нужна не перекройка границ времен холодной войны и расширение присутствия НАТО, а новая архитектура безопасности и экономических институтов, к которым со временем могут присоединиться все европейские страны, включая Россию, подытожила Олбаум.

17 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин не хочет прямого конфликта с НАТО. Он также заявил, что применение ядерного оружия неприемлемо, потому что оно способно уничтожить всю планету. В тот же день заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин рассказал, что Запад, по сути, ведет подготовку к ведению военных действий на восточном направлении. По его словам, в близости границ РФ и Белоруссии уже сегодня находятся силы НАТО. Он отметил, что Североатлантический альянс вдвое нарастил силы в Восточной Европе.